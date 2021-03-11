فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الرجاء ونامونجو في كأس الكونفدرالية الأفريقية

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة الرجاء المغربي ونامونجو التنزاني، في إحدى مباريات اليوم 10-3-2021، ضمن منافسات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نقل بث مباشر مباراة الرجاء ونامونجو على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق السوداني “سوار الذهب”، كما نقل على قناة الرياضية المغربية الأرضية بصوت المعلق المغربي “خليل فايد”.

وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

فاز الرجاء المغربي على ضيفه نامونجو التنزاني بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس”.

وبدأ الرجاء المباراة بشكل سريع، حيث كاد “عبد الإله مدكور” يفتتح التسجيل في الدقيقة الاولى من انفراد صريح، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وبعدها بثلاث دقائق أضاع الحافيظي فرصة خطيرة للغاية، بتسديدة علت المرمى، وفي الدقيقة (34) هدد رحيمي مرمى الفريق التنزاني بتسديدة أفتقدت الدقة.

وجاء هدف انتصار الرجاء في الشوط الثاني، عن طريق الجناح المتألق “سفيان رحيمي” في الدقيقة (54) من علامة الجزاء.

وتعرض لاعب نامونجو، “هارونا شامتي” للطرد في الدقيقة 65، بعد تلقيه الإنذار الثاني، ولكن الرجاء فشل في استغلال النقص العددي لينتهي اللقاء بفوز النسور الخضر بهدفٍ دون رد.

ويلعب الرجاء المغربي ونامونجو التنزاني لحساب المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تضم كل من بيراميدز المصري، ونكانا الزامبي.

وبتلك النتيجة احتل نادي الرجاء المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بعد انتصار بيراميدز على نكانا بثلاثية نظيفة.

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