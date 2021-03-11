باريس سان جيرمان يطيح ببرشلونة وليفربول يتأهل على حساب لايبزيغ

المنامة - ياسر ابراهيم - ودع برشلونة الإسباني دوري أبطال أوروبا عقب تعادله 1-1 مع مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء في إياب الدور ثمن النهائي، وحسم ليفربول الإنجليزي بطاقة العبور بفضل ثنائية في مرمى لايبزيغ الألماني.



انتهت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه برشلونة بالتعادل، وافتتح كيليان مبابي التسجيل لأصحاب الأرض من علامة الجزاء (30) ثم أدرك الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل للضيوف في الدقيقة 37.



يذكر أن ميسي قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 45+3.



وحجز الفريق الباريسي بطاقة العبور إلى ربع النهائي مستفيداً من فوزه على أرضية الكامب نو 4-1.



وفي مباراة أخرى كرّر ليفربول الإنكليزي فوزه على لايبزيغ الألماني ليبلغ الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا.



بلغ ليفربول ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه لايبزيغ بهدفين دون رد الأربعاء في إياب ثمن النهائي على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست عاصمة المجر.



ووقّع كل من النجم المصري محمد صلاح (70) والسنغالي ساديو مانيه (74) هدفي الـ"ريدز".



وأتيحت لليفربول، الذي انتصر 2-صفر في الذهاب ويعاني في الدوري الإنكليزي بعد ست هزائم متتالية على أرضه، العديد من الفرص لتعزيز تفوّقه في الشوط الأول لكنه افتقر للفاعلية أمام المرمى.



وافتتح فريق المدرب يورغن كلوب التسجيل في الدقيقة 70 عندما مرّر ديوغو جوتا كرة إلى صلاح الذي انطلق داخل منطقة الجزاء وسددها منخفضة.



وبعد ذلك بأربع دقائق جعل مانيه النتيجة 2-صفر بعدما حوّل تمريرة البديل ديفوك أوريجي العرضية بتسديدة مباشرة داخل المرمى.



واستضافت العاصمة المجرية بودابست مباراتي الذهاب والإياب بسبب القيود على السفر المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.



المصدر: وكالات