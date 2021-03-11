الامارات | النصر يفتقد خدمات محمد عايض أمام بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفتقد خدمات محمد عايض أمام بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتقد فريق النصر خدمات نجمه محمد عايض، في قمة الجولة 20 بدوري الخليج العربي، غداً، أمام مضيفه بني ياس، وذلك بسبب حصوله على ثلاث بطاقات، آخرها في مباراة الشارقة، التي فاز فيها «العميد» 2-1. وأكد مدرب النصر، الأرجنتيني دياز، في المؤتمر الصحافي، أمس، صعوبة مواجهة بني ياس المتألق وصاحب المركز الثاني في الدوري بـ39 نقطة، لكنه أكد أن التشكيلة ستشهد عودة البرازيلي ليما، الذي غاب عن مباراة الشارقة الماضية. وقال: «إن الفريق استعد بالشكل اللازم للمباراة، مبدياً ثقته بلاعبيه لتحقيق النتيجة المطلوبة، وإبقاء النصر في دائرة المنافسة على لقب الدوري»، مشيراً إلى أن هذه المباراة مهمة للغاية بالنظر إلى قيمتها في ترتيب الفريقين.

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