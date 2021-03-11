الامارات | بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق 6 أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق 6 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو عن تنظيم النسخة الـ12 من بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، «أكبر وأهم بطولات رياضة الجوجيتسو على الأجندة المحلية والإقليمية والعالمية»، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من السادس إلى التاسع من أبريل المقبل. وأكد الاتحاد أن البطولة ستقام وسط إجراءات احترازية صارمة. وقال نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، محمد الظاهري، في بيان صحافي: «تؤكد الإمارات والعاصمة أبوظبي ريادتها في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث العالمية، متجاوزة كل العوائق والتحديات، عبر الالتزام التام والعمل على توفير بيئة تنافسية تضع أمن وسلامة جميع المشاركين في مقدمة الأولويات».

وتبدأ البطولة يومها الأول بمنافسات الناشئين والناشئات، فيما تم تخصيص يوم السابع من أبريل لمنافسات الأساتذة، على أن تكون نزالات المحترفين يومي الثامن والتاسع من أبريل.

وعبّر النجم الإماراتي وبطل العالم، فيصل الكتبي، عن سعادته البالغة بعودة البطولة، مؤكداً أن هذا الحدث يعتبر هدية قيمة لجميع لاعبي العالم، الذين يجتمعون في أجواء من المحبة والألفة والمنافسة الشريفة.

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