الامارات | الفجيرة يبحث عن «نقاط الأمل» وفوز أول على الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يبحث عن «نقاط الأمل» وفوز أول على الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل الوصل ضيفاً ثقيلاً على الفجيرة، الساعة الثامنة والربع مساء اليوم، ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي، وبينما يسعى «الفهود» لتحسين مركزه، يرغب الفجيرة في تحصيل نقاط الأمل للحفاظ على فرصته في البقاء.

ويتطلع الوصل لأحد المركزين السادس أو السابع، بحسب ما ستسفر عنه مباراة الوحدة والعين، بينما سيستفيد الفجيرة من أي نقطة لمغادرة المركز قبل الأخير الذي يحتله حالياً برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الوصل المركز الثامن بـ29 نقطة.

وفي سبع مباريات سابقة بين الفريقين، مازال الفجيرة لم يذق طعم الفوز على الوصل، إذ فاز الأخير في ست مواجهات، وتعادلا مرة واحدة.

وستكون المباراة صعبة على الفجيرة للغيابات المؤثرة في صفوفه، وأهمها هداف الفريق، السويدي كريستيان، والجزائري رشيد آيت، وخليل خميس، ويأمل الفجيرة في أي نقطة لاستغلال أي تعثر لمنافسيه في القاع، عجمان الذي سيواجه شباب الأهلي، وحتا الذي يلتقي الجزيرة.

للإطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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