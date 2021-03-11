الامارات | الجزيرة وحتا في حوار «الصدارة والقاع»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة وحتا في حوار «الصدارة والقاع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف حتا، اليوم، على ملعبه في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، فريق الجزيرة متصدر جدول ترتيب دوري الخليج العربي، الساعة 17:45 مساء، في انطلاق الجولة 20، وتشكّل المباراة حواراً بين النقيضين، إذ من جهة يدافع الجزيرة عن صدارته بـ41 نقطة، بينما يعاني حتا في المركز الأخير بالدوري، والباحث عن نقاط تساعده على الهروب من خطر الهبوط، والاستفادة من نتيجة الفوز اللافت في الجولة الماضية على حساب الفجيرة.

ورفض مدرب الجزيرة، مارسيل كايزر، الحديث عن أنها مباراة سهلة على الورق، وقال في المؤتمر الصحافي إن الفريق يدخل أي مباراة بتركيز عالٍ من أجل الفوز، وأنه يحترم حتا الذي يقدم مستويات مميزة، ولا يستحق وضعيته الحالية.

وكان فوز حتا على الفجيرة قد خلط أوضاع القاع، إذ بات لديه تسع نقاط، بفارق نقطة عن الفجيرة وعجمان في المركزين الـ13 و12، ويقدم حتا مباريات كبيرة وقوية منذ بداية الدور الثاني، حيث كان قريباً جداً من الفوز في مناسبات عديدة.

أما الجزيرة فخطف نقطة التعادل أمام شباب الأهلي، ليحافظ على صدارته للبطولة، قبل سبع جولات من الختام، والفرصة متاحة أمامه اليوم نظرياً لحصد ثلاث نقاط إضافية، بالنظر إلى جدول ترتيب البطولة، رغم أن حتا أثبت أنه فريق صعب، وقد حذر كايزر لاعبيه من خطورة «الإعصار» بالذات في الدقائق الأخيرة.

للإطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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