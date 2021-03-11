الامارات | بطولة دبي للرجل الحديدي في شارع جميرا غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة دبي للرجل الحديدي في شارع جميرا غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، في السابعة من صباح غدٍ، منافسات النسخة السادسة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان)، التي تقام في شارع جميرا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة نخبة من أبطال العالم، وأصحاب الأرقام القياسية العالمية في هذه الرياضة.

وذكر مجلس دبي الرياضي أن المنافسات تبدأ بسباق السباحة في شاطئ أم سقيم بشراع جميرا في الساعة السابعة صباحاً، وتقام منافسات الجري في شارع جميرا، ويقام سباق الدراجات الهوائية في مختلف طرق دبي، مروراً بمنطقة محمية المرموم، وتبلغ المسافة التي يقطعها المشاركون في المنافسات 113 كيلومتراً، في ثلاث مسابقات، هي: السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر، والدرّاجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً، والجري لمسافة 21.1 كيلومتر في مضمار الجري على امتداد الشاطئ.

وقال بيان صحافي: «عقدت اللجنة المنظمة للبطولة، أول من أمس، مؤتمراً صحافياً، تحدث خلاله مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي خالد العور، ومدير البطولة أحمد الحاج، وأبرز المتسابقين في البطولة، وتم الإعلان عن التفاصيل الفنية للبطولة، كما تم شرح المناطق التي تتم فيها المنافسة، والشوارع التي سيمر بها المشاركون، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالبطولة».

من جانبه، قال مدير البطولة أحمد الحاج: «أصبحت هذه البطولة الدولية الكبيرة محطة مهمة، تستقطب مشاركة نخبة الرياضيين العالميين، كما يشارك فيها رياضيون من داخل الدولة، ومن دول المنطقة، إضافة إلى رياضيين يسافرون لآلاف الكيلومترات من مختلف الدول للحضور والتنافس في دبي، كما يسرنا وجود أبطال سيتنافسون في الفوز بفئات النسخة السادسة، وفي مقدمتهم السويسرية دانيلا ريف، بطلة العالم في بطولات «أيرون مان» خمس سنوات متتالية منذ عام 2014 وحتى 2019، ومواطنتها إيموجين سيموندس، حاملة لقب النسخة الخامسة من البطولة، ومن الرجال البلجيكي بيتر هيميرك، والسويسري آيس رويدي ويلد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news