الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي
عجمان - شباب الأهلي 17:45
حتا - الجزيرة 17:45
الفجيرة - الوصل 20:15
الشارقة - خورفكان 20:15
الدوري الأوروبي
مان يونايتد - ميلان 21:55
أياكس - يونج بويز 21:55
روما - شاختار 00:00
أولمبياكوس - آرسنال 00:00
الدوري السعودي
ضمك - الاتفاق 17:10
الوحدة - الهلال 20:05
الأهلي - النصر 21:45
الزمالك - سيراميكا 21:30
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