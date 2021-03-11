اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الخليج العربي

عجمان - شباب الأهلي 17:45

حتا - الجزيرة 17:45

الفجيرة - الوصل 20:15

الشارقة - خورفكان 20:15

الدوري الأوروبي

مان يونايتد - ميلان 21:55

أياكس - يونج بويز 21:55

روما - شاختار 00:00

أولمبياكوس - آرسنال 00:00

الدوري السعودي

ضمك - الاتفاق 17:10

الوحدة - الهلال 20:05

الأهلي - النصر 21:45

الزمالك - سيراميكا 21:30

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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