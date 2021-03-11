الامارات | إقامة 12 مباراة في الأسبوع الخامس من البطولة العمالية بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة 12 مباراة في الأسبوع الخامس من البطولة العمالية بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات الأسبوع الخامس للبطولة الرياضية العمالية الرابعة، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على ملاعب منتزه الشارقة الوطني، بمشاركة نحو 1000 لاعب، إقامة 12 مباراة في: كرة القدم والسلة والكريكيت، في حين تم تأجيل منافسات لعبة الهوكي للأسبوع المقبل.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، سالم القصير، عن إعجابه بالمستوى المتميز للمنافسات، مشيراً إلى أن الهيئة تأمل أن تضع الأندية هذه البطولة تحت المجهر من أجل البحث عن مواهب، ما يؤكد التواصل الرياضي بين مؤسسات المجتمع.

وذكر في بيان صحافي: «تطور البطولة بشكل ملحوظ في النسخة الرابعة وبروز مواهب، يمكن أن يسهما في رفد رياضة الإمارات بلاعبين متميزين يمكن للأندية ضمهم إلى صفوفها، الأمر الذي يجعل من البطولة العمالية إضافة مهمة إلى المشهد الرياضي العام بالدولة».

وشهدت نتائج الأسبوع الخامس في كرة القدم تعادل فريقَيْ: فاست والكوماندوس 1-1، وحقق الاتحاد الأوروبي فوزاً كبيراً على مركز هلا الطبي 4-1، وفاز فريق ذا بيرجيري على مجموعة إنجازات 4-1، وحقق النتيجة نفسها فريق أدنوك الذي فاز على فريق هيئة الشارقة للآثار 4-1، أما جمعية الشارقة التعاونية، ففازت على فريق دي إكس بي 3-صفر.

وفي كرة السلة، فاز فريق أوراجون على بيسداك 20-صفر، وفريق أدنوك على جمعية الشارقة التعاونية 60-47، وفاز بلوسومينج على أبوشغارة 50-46.

أما في الكريكت، ففاز فريق أدنوك الشارقة على فريق تيم أو بي إس، وأدنوك عجمان على بلدية الذيد، وهيئة آثار الشارقة على أدنوك دبي، وجمعية الشارقة التعاونية على بلدية الذيد.

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