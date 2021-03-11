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الامارات | لقب كأس الصالات للشباب بين النصر وكلباء اليوم

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محمد فاضل ■ الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن لقب كأس الصالات للشباب بين النصر وكلباء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد القاعة بنادي البطائح الساعة السابعة، مساء اليوم، نهائي كأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات للشباب، بين النصر واتحاد كلباء، في ختام موسم الشباب. وصعد النصر إلى النهائي بفوزه على البطائح (5-2)، وتأهل كلباء بفوزه على مليحة (7-5). وستُقام غداً مباراتا إياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة للرجال، ويلعب النصر مع الحمرية الساعة الخامسة مساءً، ويستقبل شباب الأهلي ضيفه الظفرة الساعة السابعة في الممزر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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