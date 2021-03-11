شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا بخماسية باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع فريق برشلونة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع باريس سان جيرمان بهدف لكل منهما خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب حديقة الأمراء ضمن جولة الإياب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة خسر على أرضه 4/1، ليتأهل الفريق الفرنسي لدور ربع النهائي بنتيجة 5/2 مجموع اللقاءين.

وحسم التعادل الإيجابي 1/1 الشوط الأول من لقاء برشلونة وباريس سان جيرمان المقام حاليا على حديقة الأمراء ضمن منافسات جولة الإياب لبطولة دوري أبطال أوروبا. وسجل الهدف الأول من اللقاء كيليان مبابي عند الدقيقة 30 من ركلة جزاء، بينما تعادل ليونيل ميسي للبرسا عند الدقيقة 37 من صاروخ لا يصد ولا يرد أطلقه النجم الأرجنتيني من خارج مربع العمليات للفريق الفرنسي.

وأضاع ليونيل ميسي ضربة جزاء لفريقه قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق تألق خلالها نافاس حارس مرمى الفريق الفرنسي الذي نجح في التصدى للكرة بقدمه اليمنى.

وفي الشوط الثاني أضاع ليونيل ميسي انفراد صريح بعد استلامه الكرة الأرضية من جريزمان ولكنه تأخر في تسديد الكرة التى جعلت مدافع الفريق الفرنسي ينقض على الكرة ويخرجها خارج مربع العمليات.

ولم ينجح الفريق الإسباني في زيادة الغلة التهديفية أو صناعة الفرص كما فعلو خلال الشوط الأول، بينما قدم الفريق الفرنسي مجهود اقتصادي وكان هذا نظرا للنيجة الكبيرة الذي حققوها خلال لقاء جولة الذهاب.

وكان الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، وماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، أعلنا التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز باريس سان جيرمان على برشلونة بنتيجة 4-1 على ملعب كامب نو.

وجاءت التشكيلة الرسمية للفريقين كالتالي:

برشلونة: شتيجن - ألبا - مينجويزا - لينجليت - ديست - بوسكيتس - بيدري - دي يونج - ميسي - جريزمان - عثمان ديمبلي.

سان جيرمان: نافاس - فلورينزي - ماركينيوس - كيمبيمبي - كورزاوا - جايا - باريديس - دراكسلر - فيراتي - مبابي - إيكاردي.