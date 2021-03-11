شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا برباعية في شباك لايبزيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ليفربول الإنجليزي تأهل لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق لايبزيج الألماني خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن جولة الإياب لدور الستة عشر بهدفين نظيفين. وكان ليفربول فاز على الفريق الألماني في جولة الذهاب بنفس النتيجة ليصبح مجموعه أهدافه في اللقاءين 4/صفر.

ونجح فريق ليفربول بالتقدم على فريق لايبزيج الألماني بفضل محمد صلاح عند الدقيقة 71، وساديو ماني عند الدقيقة 73، ليصبح الفريق الإنجليزي متقدما برباعية نظيفة بمجموع اللقاءين.

وكان ليفربول الإنجليزي تقدم في جولة الذهاب على نفس الأرض بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح من خطأ دفاعي للفريق الألماني، وعزز السنغالي ساديو ماني النتيجة للريدز من خطأ دفاعي أيضا للفريق المنافس.

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين ليفربول ولايبزيج الألماني خلال الشوط الذي أقيم على أرض ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية ضمن جولة الإياب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث لقاء الشوط الأول بلعب منحصر وسط المعلب، مع هجمات قليلة للفريقن على مدار الشوطين، وكانت اللقطة الأبرز لإنفراد محمد صلاح الذي استلم الكرة الطولية من تياجو ألكانتارا وسددها في صدر حارس الفريق الألماني لتعود الكرة لماني الذي سددها برأسه بشكل بطئ وتعود لصلاح الذي سدد وجه لاعب الفريق الألماني بدلا من الكورة لتنتهى الهجمة بضرة حرة مباشرة للألمان.

وفي الشوط الثاني تحرر اللقاء كثيرا خاصة بعد الهدفين الذي سجلهما محمد صلاح وماني، بينما اكتفى الفريق الألماني في تنفيذ الهجمات المرتدة والذي كان يقظ لها لاعبو الفريق الإنجليزي.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أعلن التشكيل الأساسي لمواجهة ضيفه أر بي لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ 16 «ثمن النهائي» بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي :

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد- فيليبس- كاباك- روبرتسون

خط الوسط: فابينيو- فينالدوم- تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ساديو ماني- محمد صلاح- ديوجو جوتا

وجلس على مقعد بدلاء ليفربول أدريان- هارفي ديفيز- ميلنر- كيتا- تشامبرلين- جونز- تسيميكاس- شاكيري- أوريجي- ريس ويليامز- نيكو ويليامز- بن ديفيز.