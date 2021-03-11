شكرا لقرائتكم خبر عن ‏5 حقائق في انتصار الأهلي على الإسماعيلي «موسيماني يُنهي لعنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته أمام نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين، والتي احتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونستعرض من خلال السطور التالية 5 أرقام تحققت في مباراة الأهلي والإسماعيلي.

1- موسيماني حقق أول انتصار له على المدربين الأجانب عبر مشواره مع الأهلي في الدوري، عقب 3 تعادلات سلبية جاءت في مواجهات «أنتي تشاتشيتش الكرواتي» مع بيراميدز، و«أروابارينا الأرجنتيني» مع بيراميدز أيضاً، و«بابافاسيليو القبرصي» مع دجلة، قبل أن ينهي الجنوب أفريقي لعنة الأجانب الليلة على حساب الصربي يوفيتش مدرب الإسماعيلي.

2 – الأهلي يحسم الكلاسيكو رقم 114 أمام الإسماعيلي، محققاً فوزه رقم 59 على الدراويش في الدوري، بينما توقفت انتصارات الفريق الساحلي عند الرقم 22 في مواجهات المارد الأحمر بالدوري.

3 – الإسماعيلي استمر غير قادراً على الانتصار في مواجهة الأهلي بالدوري، منذ لقاء الدور الأول للدوري من موسم 2010- 2011، والتي فاز بها الدراويش بثلاثية تسبب في استقالة حسام البدري من ولايته الأولى في التتش.

4 – الإسماعيلي بثلاثي هزائم متتالية أمام الأهلي دون التمكن من تسجيل أي أهداف، وكانت أخر أهدافه في المرمى الأحمر بتوقيع كريم بامبو في تعادل الفريقين في الموسم قبل الماضي.

5 – بدر بانون يسجل ثاني أهدافه بقميص الأهلي، وأول أهدافه مع الفريق على المستوى المحلي، بعد التسجيل أفريقياً في مرمى سونيديب بطل النيجر، بينما سجل صلاح محسن الهدف رقم 11 له بالقميص الأحمر بواقع 6 بدوري الأبطال و5 بالدوري.