شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتقدم على لايبزيج بهدفي محمد صلاح وساديو ماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق ليفربول بالتقدم على فريق لايبزيج الألماني بفضل محمد صلاح عند الدقيقة 71، وساديو ماني عند الدقيقة 73، ليصبح الفريق الإنجليزي متقدما برباعية نظيفة بمجموع اللقاءين.

وكان ليفربول الإنجليزي تقدم في جولة الذهاب على نفس الأرض بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح من خطأ دفاعي للفريق الألماني ، وعزز السنغالي ساديو ماني النتيجة للريدز من خطأ دفاعي أيضا للفريق المنافس.

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين ليفربول ولايبزيج الألماني خلال الشوط الذي أقيم على أرض ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية ضمن جولة الإياب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث لقاء اليوم بلعب منحصر وسط المعلب، مع هجمات قليلة للفريقن على مدار الشوطين، وكانت اللقطة الأبرز لإنفراد محمد صلاح الذي استلم الكرة الطولية من تياجو ألكانتارا وسددها في صدر حارس الفريق الألماني لتعود الكرة لماني الذي سددها برأسه بشكل بطئ وتعود لصلاح الذي سدد وجه لاعب الفريق الألماني بدلا من الكورة لتنتهى الهجمة بضرة حرة مباشرة للألمان.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أعلن التشكيل الأساسي لمواجهة ضيفه أر بي لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ 16 «ثمن النهائي» بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي :

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - فيليبس - كاباك - روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - ديوجو جوتا

ويجلس على مقعد بدلاء ليفربول أدريان - هارفي ديفيز - ميلنر - كيتا - تشامبرلين - جونز - تسيميكاس - شاكيري - أوريجي - ريس ويليامز - نيكو ويليامز - بن ديفيز.