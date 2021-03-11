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لعدم تلبيه طموحات الفريق وجماهيره .. حسام حسن ينفعل على لاعبي الاتحاد السكندري

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الشارقة - اميمة ياسر - انفعل  حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على لاعبيه بعد التعادل مع المحلة  مساء أمس " الثلاثاء "ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من بطولة .

جاء ذلك لعدم تلبيه طموحات الفريق وجماهيره خاصة في ظل النتائج المتواضعة لزعيم الثغر واحتلال المركز السابع بجدول الدوري  وضياع العديد من الفرص التي كادت آن تضع سيد البلد في مركز متقدم بجدول الدوري .

وبدأ حسام حسن كلامه للاعبيه عقب المباراة بغضب كبير وعنف لاعبي الخط الوسط والهجوم على إضاعة العديد من الفرص السهلة التي  كادت آن يتنهي المباراة بتحقيق الفوز والدخول في المربع الذهبي.

وطالب حسام حسن من لاعبي الفريق مصالحة الجماهير بالفوز على البنك الأهلي في المباراة القادمة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .

وقرر حسام حسن منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة على أن يتم استئناف التدريبات غدا " الخميس "، على ملعب النادي بسموحة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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