شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 10\3\2021 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة، منها فوز الأهلى على الإسماعيلى فى الدورى، وتغلب بيراميدز على نكانا الزامبى فى الكونفدرالية، بالإضافة إلى اصابة محمود وادى بكسر فى ضلعين.

بيراميدز يهزم نكانا بثلاثية في ضربة بداية الكونفدرالية ويتصدر مجموعته

حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره نكانا الزامبى بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية .

أيمن طاهر يحضر تدريب الزمالك الختامى قبل مواجهة سيراميكا

تواجد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر، في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وحرص أيمن طاهر على متابعة جزء من تدريب الحراس، والعمل على الشد من أزرهم، قبل لقاء سيراميكا ثم غادر مدرب الحراس تدريب الفريق.

لأول مره في تاريخ نادى الاتحاد السكندري.. 9 لاعبين فى منتخبات بلادهم

انضم 9 لاعبين من الاتحاد السكندرى هذا الموسم الى المنتخبات الوطنية لبلادهم ، منهم خمسة لاعبين دوليين لأول مرة في تاريخ النادي، وهم السوري عمر الميدانى ولاعبا منتخب جامايكا دايمون لوى وروماريو والإيفواري رزاق سيسيه والأوغندي اكوى .

محمد الشناوى يغيب عن مباراة النصر بالكأس للإيقاف