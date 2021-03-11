شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2021 العديد من الأخبار التى تخص النادي وفريق الكرة، أبرزها الفوز على الإسماعيلي بثنائية نظيفة، وغياب محمد الشناوي وحسين الشحات عن مباراة النصر بدور الـ32 لكأس مصر.

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن أفضل ما في مباراة فريقه ضد الإسماعيلي والتي فاز فيها الأحمر بهدفين نظيفين، هو الثلاث نقاط وعودة صلاح محسن والهدف الذى سجله لدينا بعض الأمور مثل الغيابات والإصابات والتخوف من الإصابات. قال سيد عبد الحفيظ خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس، إن أيمن أشرف شعر بآلام وفضلنا إراحته مع غياب علي معلول ومحمود وحيد ، كما أن أحمد رمضان بيكهام أدى بشكل معقول وهي مباراة للنسيان وأفضل ما فيها المكسب.

تأكد غياب محمد الشناوى قائد الأهلى عن مباراة فريقه القادمة ضد النصر فى دور الـ32 لكأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه ضد الإسماعيلي والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الثانى عشر من عمر الدورى المصرى. وحقق الأهلي فوزا مهما على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري، وسجل بدر بانون هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88. حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري. سجل بدر بانون هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88. وبذلك يُرسّخ الأهلي العقدة أمام الأسماعيلي فلم ينجح الأخير في الفوز على الأول منذ 11 عاماً حيث كان أخر فوز للأسماعيلي على الأهلي عام 2010.

تأكد غياب حسين الشحات لاعب الأهلي عن مباراة فريقه القادمة ضد النص ربدور الـ32 لكأس مصر بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه ضد الإسماعيلي والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر الدوري المصري. وسبق أن حصل حسين الشحات على الكارت الأصفر في مباراتي المقاولون العرب وبيراميدز، قبل أن يحصل على الإنذار الثالث بلقاء الإسماعيلي.

تشهد مباراة الإسماعيلي و الأهلي تواجد وفد من لجنة المنشطات للحصول علي عينات عشوائية من لاعبي الفريق عقب إنتهاء المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم لحساب الجولة الـ12 لبطولة الدوري. ويتطلع الأهلي والإسماعيلى لتحقيق الفوز الليلة من أجل استعادة الثقة، فالأهلى تعادل مع فيتا كلوب الكونغولى مؤخراً 2/2 بالقاهرة فى بطولة أفريقيا وهى نتيجة سيئة لحامل لقب بطولة أفريقيا، كما أن الإسماعيلى يقدم واحدا من أسوأ مواسمه محلياً بسبب التراجع الواضح فى نتائجه.