شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يدعم " بدر بانون و صلاح محسن " عقب إحرازهما هدفى فوز الأهلى على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود عبد المنعم " كهربا " صانع العاب فريق الاهلى رسالة الثنائى المغربى بدر بانون و صلاح محسن عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام عقب أحرازهم هدفى فوز الفريق الأحمر على الاسماعيلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء كهربا قائلا لـ" بدر بانون " قائلا " مبروك يا هداف " بينما جاء قائلا لـ" صلاح محسن " قائلا " الفايق " وهنأ أيضا رامى ربيعة مدافع الفريق عقب المشاركة في المباراة بديلا عقب الغياب الطويل للاعب بسبب الإصابة قائلا " حمدلله على سلامتك يا حبيبى" .

حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.

سجل بدر بانون هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وبذلك يُرسّخ الأهلي العقدة أمام الأسماعيلي فلم ينجح الأخير في الفوز على الأول منذ 11 عاماً حيث كان أخر فوز للأسماعيلي على الأهلي عام 2010.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 37 نقطة من 11 مباراة خاضها وله مباراتين مؤجلتين ويصعد المارد الأحمر للمركز الثاني ، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط ويبقي في المركز السادس عشر.