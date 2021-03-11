شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: شعار "الإسماعيلى قادم" سيُدخل الفريق فى حسابات صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الإسماعيلي يواجه أزمة هذا الموسم بسبب الأخطاء الإدارية داخل الفريق، وأن احتلاله المركز الـ16 في جدول الدوري أمر صعب.

وتابع عمر ربيع ياسين في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والإسماعيلي بـ"الخليج 365"، أن الإسماعيلي مطالب بنسيان تاريخه، واللعب المباريات المقبلة أنها مباريات كئوس من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط، وعلى الإسماعيلى أيضا الابتعاد عن شعار "الإسماعيلي قادم" حتى لا يدخل الفريق في حسابات صعبة، وكرة القدم تعترف بالأداء وليس بالتاريخ.

وأضاف عمر ربيع ياسين أن أداء الأهلي فنيا مع موسيماني غير مقنع، ولكن بطولاته ونتائجه مقنعة، وأن القلعة الحمراء قادرة على التأهل لدور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا على الرغم من خسارته لمباراة سيمبا والتعادل أمام فيتا كلوب بالقاهرة.

وحقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري. سجل بدر بانون هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وبذلك يُرسّخ الأهلي العقدة أمام الإسماعيلي، فلم ينجح الأخير في الفوز على الأول منذ 11 عاماً، حيث كان آخر فوز للإسماعيلي على الأهلي عام 2010.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة من 11 مباراة خاضها وله مباراتان مؤجلتان ويصعد المارد الأحمر للمركز الثاني ، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط ويبقي في المركز السادس عشر.