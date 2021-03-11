أهداف مباراة بيراميدز وناكانا الزامبي في الكونفدرالية 0/3

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بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره نكانا الزامبىالكونفدرالية الأفريقيةأهداف مباراة بيراميدز وناكانا الزامبي في الكونفدرالية 3 - 0

تقدم محمود وادى مبكرا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء قبل أن يبدأ الضيوف فى ترتيب أوراقهم، وسجل اسلام عيسى بالهدف الثانى فى الدقيقة التاسعة ليهدأ بعدها إيقاع المباراة، فيما تكفل محمد فاروق بتسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل من الضائع في اللقاء

وفى الدقيقة 33 تعرض فريق بيراميدز لصدمة كبيرة بخروج مهاجمه محمود وادى مصابا ونزول دييجو رولان بديلا له، وخرج الثنائي رمضان صبحي وعماد دونجا في منتصف الشوط الثاني.

وكاد تراوري يضيف الهدف هدف لبيراميدز من انفراد صريح بالمرمىن لكن تسديدته اصطدمت بالعارصة، ليشهد دفاع نكانا ارتباكا واضحا ويهدر بهدها دييجو رولان فرصة تسجيل هدف مؤكدا بعدما استغل خروج حارس الفريق الضيف وحاول وضعها بطريقة رائعة.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز صدارة مجموعته في الكونفدرالية برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على الرجاء الذي حل وصيفا بنفس عدد النقاط بعد الفوز على نامونجو التنزاني بهدف دون رد، فيما حل نامونجو ثالثا بدون أي رصيد، وجاء نكانا رابعا أيضا بدون نقاط.

ويقع بيراميدز في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية والتي تضم كلاً من الرجاء المغربي ونكانا الزامبي، ونامينجو التنزاني، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم مواعيد مباريات دور المجموعات التي تنطلق اليوم، بينما تقام الجولة الثانية يوم 17 مارس، والجولة الثالثة 4 أبريل، والرابعة 11 أبريل، والخامسة 21 أبريل، والجولة السادسة 28 أبريل.