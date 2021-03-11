أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها عودة محمود عبد الرازق شيكابالا لقائمة الفريق الأبيض أمام سيراميكا، فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدورى الممتاز.

تواجد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر، في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص أيمن طاهر على متابعة جزء من تدريب الحراس، والعمل على الشد من أزرهم، قبل لقاء سيراميكا، ثم غادر مدرب الحراس تدريب الفريق.