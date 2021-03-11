شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها عودة محمود عبد الرازق شيكابالا لقائمة الفريق الأبيض أمام سيراميكا، فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدورى الممتاز.
تواجد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر، في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
وحرص أيمن طاهر على متابعة جزء من تدريب الحراس، والعمل على الشد من أزرهم، قبل لقاء سيراميكا، ثم غادر مدرب الحراس تدريب الفريق.
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سيراميكا فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، فى تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدورى الممتاز.
يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية اليوم قبل تدريب الفريق المقرر انطلاقه بعد قليل، استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا في الجولة الـ 15 للدورى، والتي ستقام علي استاد القاهرة.
ويخضع لاعبو الزمالك للمسحة علي نفقة النادي الخاصة بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء المسحات وعدم تحمل الاتحاد تكلفة المسحة الطبية للكشف عن كورونا في مباريات الدورى
حدد مسئولو نادي الزمالك ميزانية مبدئية للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد حال رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو الذي ظهرت بعض الأصوات المطالبة برحيله عن الفريق بسبب سوء النتائج خلال المباريات الأخيرة مما وضع الزمالك في موقف صعب في المسابقات التي يشارك بها وأهمها دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري الأبطال برصيد نقطتين فقط جمعها من 3 مباريات بعد التعادل السلبي مع كل من المولودية الجزائري وتونجيث السنغالي، والخسارة أمام الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدف.
سريعا نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في غلق باب الشائعات التي رافقت الساعات التالية لخسارة الفريق الكروي، لمباراته أمام الترجي مساء السبت الماضي بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بملعب رادس في تونس.