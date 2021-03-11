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القاهرة - سامية سيد - نتائج مباريات اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2021

أقيمت اليوم الأربعاء مباراتين هامتين للجماهير المصرية، حيث حقق فريق الأهلى فوزاً هاماً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة، بإستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري، وسجل بدر بانون هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 37 نقطة من 11 مباراة خاضها وله مباراتين مؤجلتين ويصعد المارد الأحمر للمركز الثاني، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط ويبقي في المركز السادس عشر.

نتائج مباريات اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2021

وفي المباراة الثانية، حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

تقدم محمود وادى مبكرا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء قبل أن يبدأ الضيوف فى ترتيب أوراقهم، وسجل اسلام عيسى بالهدف الثانى فى الدقيقة التاسعة ليهدأ بعدها إيقاع المباراة، فيما تكفل محمد فاروق بتسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل من الضائع في اللقاء.