شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10\3\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10\3\2021 ، الكثير من الأخبار و الأحداث الهامة ، منها فوز الأهلى على الاسماعيلى فى الدورى ، وموافقة اللجنة الطبية باتحاد الكرة على العمل بالمسحة الطبية 8 ايام ، و تغلب بيراميدز على نكانا الزامبى فى الكونفدرالية ، بالاضافة إلى اصابة محمود وادى بكسر فى ضلعين .

بيراميدز يهزم نكانا بثلاثية في ضربة بداية الكونفدرالية ويتصدر مجموعته

حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره نكانا الزامبى بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع ألفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية .

وافقت اللجنة الطبية باتحاد الكرة على العمل بنتيجة المسحات التي يجريها مسئولو الأندية على لاعبيهم لمدة من 7 إلى 8 أيام، بعد قرار اتحاد الكرة تحمل الأندية تكاليف إجراء المسحات الخاصة بهم.

أيمن طاهر يحضر تدريب الزمالك الختامى قبل مواجهة سيراميكا

تواجد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر، في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وحرص أيمن طاهر على متابعة جزء من تدريب الحراس، والعمل على الشد من أزرهم، قبل لقاء سيراميكا ثم غادر مدرب الحراس تدريب الفريق.

لأول مره في تاريخ نادى الاتحاد السكندري.. 9 لاعبين فى منتخبات بلادهم

انضم 9 لاعبين من الاتحاد السكندرى هذا الموسم الى المنتخبات الوطنية لبلادهم ، منهم خمسة لاعبين دوليين لأول مرة في تاريخ النادي، وهم السوري عمر الميدانى ولاعبا منتخب جامايكا دايمون لوى وروماريو والإيفواري رزاق سيسيه والأوغندي اكوى .

محمد الشناوى يغيب عن مباراة النصر بالظء كأس للإيقاف