شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك وسيراميكا إلى الحكم محمود ناجي في اللقاء المقرر له السابعة والنصف مساء غد الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 لمسابقة الدوري الممتاز.

يعاون محمود ناجي في إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كل من محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي مساعدين، وأحمد إبراهيم حكم رابع ومحمود بسيوني حكم فيديو وعاطف حسين حكم مساعد فيديو.

الزمالك يدخل مباراة سيراميكا محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 30 نقطة جمعها بعد خوض 13 مباراة بعد تحقيق 9 انتصارات و 3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 14 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و 6 تعادلات و 3 خسائر.

الزمالك يدخل مباراة الغد تحت شعار لا بديل عن الفوز خاصة أن الانتصار سيجعل الفريق الأبيض يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث سيواصل المنافسة على صدارة الدوري الممتاز، مع الغريم التقليدي النادي الأهلي، وكذلك رفع الروح المعنوية للاعبين قبل أيام من مباراة الترجي التونسي المصيرية والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي لا بديل فيها للأبيض عن الفوز بعد تأزم موقفه بالخسارة أمام بطل تونس في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في ملعب رادس.

على الصعيد الفني تشهد صفوف الزمالك بعد التعديلات الفنية في مباراة سيراميكا، حيث اقترب محمود عبد الرازق شيكابالا من العودة لتشكيلة الفريق في اللقاء، بعد غيابه عن آخر 3 مباريات بسبب الإصابة في الركبة، كما اقترب عبد الله جمعة من التواجد بالتشكيل الأساسي لقيادة الجبهة اليسري بدلا من أحمد فتوح بعد تراجع مستوي الأخير، مع إمكانية تواجد محمد عبد الشافي على مقاعد البدلاء.

فيما أستقر جهاز الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على استمرار محمود جنش في حراسة المرمي للمباراة الثالثة على التوالي بدلا من محمد أبو جبل، وكذلك استمرار التونسي حمزة المثلوثي في قيادة الجبهة اليمني رغم شفاء حازم إمام وجاهزيته الفنية لخوض اللقاء لكن تألق المثلوثي جعله يحجز مكانا بالتشكيلة البيضاء.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام سيراميكا مكون من : محمود جنش في حراسة المرمي ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي وفرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمود شيكابالا وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

على الجانب الآخر، يتطلع فريق سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان لتحسين نتائجه، ووقف نزيف النقاط الذى لازمه في أخر جولتين بالدوري المصري، واستعادة ذاكرة الانتصارات عقب تعادله مع الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، والخروج بنتيجة إيجابية ترضي طموحات الفريق، ويستطيع من خلالها التقدم أكثر على جدول الترتيب بالدورى خصوصا أن فوزه على الفريق الأبيض سيجعله يقتحم المربع الذهبى.

ويفتقد سيراميكا جهود رجب بكار وسيف تقا، فى مباراة الزمالك بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الكارت الأصفر الثالث في لقاء المصري البورسعيدي وأحمد غنيم بعد إصابته بالتواء في الكاحل في المران الأخير بينما يستعيد الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة خدمات محمد توني بعد شفائه من إصابة العضلة الأمامية.

ومن المتوقع أن يخوض سيرامكيا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى عامر عامر، خط الدفاع: خالد صبحي، شريف دابو، محمد جمال، أحمد محسن، خط الوسط: محمود نبيل، محمد إبراهيم، رجب عمران، ميدو جابر، خط الهجوم: شادي حسين، أحمد ياسر.