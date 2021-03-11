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جمعة وهيما وريان على رأس قائمة سيراميكا لمواجهة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة الزمالك غدا في الدوري الممتاز.

 

 

واختار هيثم شعبان 20 لاعبا لمواجهة الزمالك هم :

 

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر

 

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - طارق سامي - خالد صبحي -عبد الله محمود - أحمد محسن - فابريس نجاه.

 

خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - رجب عمران- صالح جمعة - محمد إبراهيم - ميدو جابر - شريف دابو - مصطفى  

 

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد غنيم - أحمد ياسر ريان.

 

سيراميكا يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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