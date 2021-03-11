شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة وهيما وريان على رأس قائمة سيراميكا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه التي يخوض بها مباراة الزمالك غدا في الدوري الممتاز. واختار هيثم شعبان 20 لاعبا لمواجهة الزمالك هم : حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر خط الدفاع: وليد عبد المنعم - طارق سامي - خالد صبحي -عبد الله محمود - أحمد محسن - فابريس نجاه. خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - رجب عمران- صالح جمعة - محمد إبراهيم - ميدو جابر - شريف دابو - مصطفى ميسي خط الهجوم: شادي حسين - أحمد غنيم - أحمد ياسر ريان. سيراميكا يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.