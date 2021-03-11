شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: الأهلي والإسماعيلي مباراة للنسيان ومش عاوز أفتكرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الفريق عانى اليوم أمام الإسماعيلى من وجود غيابات وإصابات، فالفريق لعب بدون على معلول ومحمود وحيد، لذلك فهى مبارة للنسيان وأجمل ما فيها هو الفوز .

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت إن الفريق سيغلق صفحة الإسماعيلى وسيستعد لمواجهة فيتا، قائلا: "مش عاوز أفتكر حاجة من الماتش عاوز أنساها كلها، ولكن المكسب الذى تحقق مقبول".

وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق لديه تدريب غدا، بينما يحصل على راحة بعد غد الجمعة ثم السفر السبت استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، فالأحمر سيسافر ولديه هدف كبير وإصرار بالعودة بنتيجة محددة، قائلا: "هنرجع بالنتيجة اللى عاوزينها".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته أن الأهلى قادر على أن يخرج نفسه من موقفه فى دورى الأبطال قائلا: "احنا اللى حطينا نفسنا فى الموقف ده وقادرين نخرج نفسنا منه".

واستطاع الاهلى أن يرفع رصيده إلى النقطة 27، ويصعد للمركز الثانى فى جدول المسابقة بعدما خاض 11 مباراة خاضها وله مباراتان مؤجلتان، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلى عند 10 نقاط ويبقى فى المركز السادس عشر.