شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: مباراة الإسماعيلي للنسيان وأهم ما فيها المكسب وهدف صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن أفضل ما في مباراة فريقه ضد الإسماعيلي والتي فاز فيها الأحمر بهدفين نظيفين، هو الثلاث نقاط وعودة صلاح محسن والهدف الذى سجله لدينا بعض الأمور مثل الغيابات والإصابات والتخوف من الإصابات.

قال سيد عبد الحفيظ خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس، إن أيمن أشرف شعر بآلام وفضلنا إراحته مع غياب علي معلول ومحمود وحيد ، كما أن أحمد رمضان بيكهام أدى بشكل معقول وهي مباراة للنسيان وأفضل ما فيها المكسب.

تابع أن الأهلي سيتدرب غدا الخميس ويحصل يوم الجمعة على إجازة ويخوض تدريب السبت والسفر المباراة في الثانية ظهرا في كينشاسا وهنروح بشخصيتنا وعزيمتنا وقتنا واصرارنا المعروف عن الأهلي ووضعنا في ظروف صعبة ولعبنا في نهار رمضان في 2013 ونريد اللعب بهذه الشخصية.

أوضح أنه ليس من المنطقي الحديث عن الصفقات الجديدة والموسم لا يزال ممتد وقد يستمر حتى أغسطس المقبل، وسنغلق صفحة مباراة الإسماعيلي من أجل التركيز في مباراة فيتا كلوب، ولا أرغب تذكر أي شيء في اللقاء وكان يهمنا الثلاث نقاط لأنه سيفرق معنا معنويا ومكسب مهم وأرغب في نسيان الأداء خاصة في الشوط الأول ونرغب في تجميع بعضنا البعض

شدد على أن فريقه مقدم على أصعب شيء في دور المجموعات ووضعنا أنفسنا فيها ولكن قادرين أن نخرج أنفسنا ولدينا عناصر نفتقدها ولو استعدناها سنستعيد قوتنا، مشيرا إلى أن طاهر محمد طاهر سيكون موجود معنا في رحلة الكونغو.