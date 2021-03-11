شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: الأهلي لعب كرة طائرة أمام الإسماعيلي وسجل هدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسمياني، المدير الفني لفريق الأهلي، أن الأحمر خاض مباراة صعبة أمام الإسماعيلي والتى انتهت بفوز الأهلي بهدفين، قائلا: "المباراة صعبة جدًا. أرضية الملعب لا تساعد على لعب الكرة، وكأننا نلعب كرة طائرة بسبب الملعب".

وكشف موسيمانى خلال المؤتمر الصحفى للمباراة أنه أخرج اللاعبين من أصحاب المهارات بسبب أرضية الملعب، لكنه سعيد بتسجيل هدفين دون تلقى أى أهداف.

وقال موسيمانى إن مباراة الأهلى أمام فيتا كلوب كانت جيدة جدًا ولم يفز الفريق، واليوم لعبنا كرة طائرة وفزنا"، وأضاف أن لقاء اليوم كان إعدادا جيدا قبل مباراة فيتا كلوب المقبلة فى دورى الأبطال.

وأَضاف المدير الفنى أنه كمدرب عندما يجد أن الطريقة التي يلعب بها لا تسجل أهداف لا بد أن يغيرها، والتغييرات التى قام بها كان لها دور فى تسجيل الأهداف، مثلما حدث فى لقاء الجيش، وأمام فيتا كلوب مروان محسن سجل هدفا، واليوم صلاح محسن أحرز هدفا، قائلا: "عندما تلعب للنادي الأهلي وتكون مديرًا فنيًا له يجب أن تعلم أنك ستلعب كم مباريات غير عادي، والموسم الماضي الفريق لم يأخذ راحة ودخلنا في الموسم الجديد، والحديث عن هذا يؤدى لخلق أعذار"، وأشار إلى أنه خاض مباراة الإسماعيلى رغم غياب ثلاث لاعبين في الناحية اليسرى.