شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة كارتيرون .. هل يعود كهربا للزمالك من جديد حال رحيله عن الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى الأهلى، أياما صعبة داخل جدران النادى الأهلى بعدما تعرض للإيقاف لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه من قبل الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى مدرب الأحمر.

ورفض بيتسو موسيمانى مشاركة كهربا في التدريبات الجماعية للفريق، وأمر بخوضه تدريبات منفردة بعيدا عن اللاعبين بعدما رفض كهربا مصافحة موسيمانى بعد مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، وخروج أكثر من تقرير يؤكد رحيل كهربا عن المارد الأحمر نهاية الموسم.

في الوقت الذى يقترب فيه الفرنسي باتريس كارتيرون من جديد لتدريب نادى الزمالك خلفا للبرتغالى جايمى باتشيكو، الذى يمر الفريق معه بفترة نتائج سيئة، وهو ما فتح المجال أمام بعض الجماهير التي تطالب التعاقد مع كهربا حال رحيله عن الأهلى.

وكان كارتيرون قد رحل عن الزمالك فى أكتوبر الماضى بعد دفع الشرط الجزائى وانتقل لتدريب التعاون السعودى، وتعاقد النادى مع البرتغالى باتشيكو خلفا له.

جدير بالذكر أن كهربا قد رحل عن نادي الزمالك بداعي انتهاء عقده الرسمي وعدم توثيق العقد الذي وقعه بعد ذلك مع القلعة البيضاء، لكن إدارة الزمالك أخطرت اتحاد الكرة برفض إرسال البطاقة الدولية للاعب لانقطاعه عن التدريبات.

وبعد عودة كارتيرون مرة أخرى بعدما ترك الفريق قبل مباريات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى الذى خسرها الفريق أمام الأهلى 2 /1، بعمدما توقع بعض الجماهير إعادة محمود عبد المنعم كهربا مرة أخرى للفريق الأبيض حال رحيله عن القلعة الحمراء.