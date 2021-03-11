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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10\3\2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 10 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فوز بيراكيدز أمام نكانا الزامبى فى الكونفدرالية و إصابة محمود وادى ونقله للمستشفى ، رصد الزمالك 100 ألف يورو راتب شهرى لبديل باتشيكو ، بالاضافة إلى موافقة اتحاد الكرة على العمل بنتيجة المسحة 8 أيام .
بيراميدز يهزم نكانا بثلاثية في ضربة بداية الكونفدرالية ويتصدر مجموعته
نقل محمود وادي للمستشفى بعد الإصابة أمام نكانا واشتباه في كسر بالضلوع
لأول مره في تاريخ نادى الاتحاد السكندري.. 9 لاعبين فى منتخبات بلادهم
الإيقاف يهدد بواليا وهانى فى الكأس قبل مواجهة الأهلى مع الإسماعيلى
الزمالك يرصد 100 ألف يورو راتبا شهريا لبديل باتشيكو
اللجنة الطبية بالجبلاية توافق على العمل بنتيجة مسحة كورونا لمدة 8 أيام