شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10\3\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 10 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فوز بيراكيدز أمام نكانا الزامبى فى الكونفدرالية و إصابة محمود وادى ونقله للمستشفى ، رصد الزمالك 100 ألف يورو راتب شهرى لبديل باتشيكو ، بالاضافة إلى موافقة اتحاد الكرة على العمل بنتيجة المسحة 8 أيام .

بيراميدز يهزم نكانا بثلاثية في ضربة بداية الكونفدرالية ويتصدر مجموعته

نقل محمود وادي للمستشفى بعد الإصابة أمام نكانا واشتباه في كسر بالضلوع

لأول مره في تاريخ نادى الاتحاد السكندري.. 9 لاعبين فى منتخبات بلادهم