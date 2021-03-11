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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10\3\2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الأربعاء 10\3\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 10 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ،  فوز بيراكيدز أمام نكانا الزامبى فى الكونفدرالية و إصابة محمود وادى ونقله للمستشفى ، رصد الزمالك 100 ألف يورو راتب شهرى لبديل باتشيكو ، بالاضافة إلى موافقة اتحاد الكرة على العمل بنتيجة المسحة 8 أيام .

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بيراميدز يهزم نكانا بثلاثية في ضربة بداية الكونفدرالية ويتصدر مجموعته

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نقل محمود وادي للمستشفى بعد الإصابة أمام نكانا واشتباه في كسر بالضلوع

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لأول مره في تاريخ نادى الاتحاد السكندري.. 9 لاعبين فى منتخبات بلادهم

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أيمن طاهر يحضر تدريب الزمالك الختامى قبل مواجهة سيراميكا

 

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الإيقاف يهدد بواليا وهانى فى الكأس قبل مواجهة الأهلى مع الإسماعيلى

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الزمالك يرصد 100 ألف يورو راتبا شهريا لبديل باتشيكو

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اللجنة الطبية بالجبلاية توافق على العمل بنتيجة مسحة لمدة 8 أيام

 

 

 

 

 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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