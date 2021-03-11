شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدوري المصري اليوم الأربعاء 10 / 3 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافى الدوري المصري اليوم الأربعاء 10 / 3 /2021، بعدما حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، باستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.

سجل بدر بانون هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88. وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 37 نقطة من 11 مباراة خاضها وله مباراتين مؤجلتين ويصعد المارد الأحمر للمركز الثاني، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط ويبقي في المركز السادس عشر.

أحمد سمير طلائع الجيش 7

عمر كمال المصري البورسعيدي 7

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 7

أحمد ياسر ريان سيراميكا 6

شيمليس بيكيلى مصر المقاصة 6

رمضان صبحي بيراميدز 6

رزاق سيسي الاتحاد السكندري 6

حسام حسن سموحة 6

شريف عادل محمد دابو سيراميكا 5

مصطفى فتحي سموحة 5

عمرو جمال طلائع الجيش 5

جون أوكويي إيبوكا إنبي 5

عمر السعيد الجونة 5