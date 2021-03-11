شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأربعاء 10 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خمسة أهداف كانت حصيلة الأهداف التي شهدتها الكرة المصرية على مستوى المباريات الرسمية التي أقيمت اليوم الأربعاء، حيث حقق فريق الأهلي فوزاً مهماً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة، باستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري، وسجل بدر بانون هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 37 نقطة من 11 مباراة خاضها وله مباراتان مؤجلتان ويصعد المارد الأحمر للمركز الثاني، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط ويبقي في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره نكانا الزامبى بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم محمود وادى مبكرا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء قبل أن يبدأ الضيوف فى ترتيب أوراقهم، وسجل إسلام عيسى بالهدف الثانى فى الدقيقة التاسعة ليهدأ بعدها إيقاع المباراة، فيما تكفل محمد فاروق بتسجيل الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل من الضائع في اللقاء.