شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي وياسر يخضعان لكشف المنشطات بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع ثنائي الأهلي ياسر إبراهيم والنيجيري جونيور أجايي، للكشف عن المنشطات عقب انتهاء مباراة فريقهما ضد الإسماعيلي، والتي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

جاء اختيار الثنائي بطريقة عشوائية، وفقا للوائح الوكالة الدولية للمنشطات والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمنع اللاعبين من تناول المواد المحظورة.

وحقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.

سجل بدر بانون هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وبذلك يُرسّخ الأهلي العقدة أمام الأسماعيلي فلم ينجح الأخير في الفوز على الأول منذ 11 عاماً حيث كان أخر فوز للأسماعيلي على الأهلي عام 2010.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة من 11 مباراة خاضها وله مباراتين مؤجلتين ويصعد المارد الأحمر للمركز الثاني ، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط ويبقي في المركز السادس عشر.

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، اليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، حسين الشحات ، جونيور أجايى ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: محمد مجدى ، حسين السيد – محمد هاشم – مروان الصحراوى – مصطفى فارس ، عماد حمدى – محمد حسن – محمد عادل ، محمد الشامى – شكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف