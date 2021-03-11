شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع : الأهلي خسر رحيل حسين السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين ، أن النادي الأهلي خسر برحيل حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الإسماعيلي الحالي ، مؤكداً أن اللاعب سيكون مفيد للقلعة الحمراء مع التونسي على معلول.

تابع عمر ربيع ياسين في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي و الإسماعيلي بـ ”الخليج 365” أن حسين السيد ظهر بمستوي جيد مع الإسماعيلي أمام الزمالك وظهر بمستوى جيد أمام الأهلي و أري أن الأهلي خسر رحيله .

أضاف لاعب الأهلي السابق أنه يتوقع أن يكون لحسين السيد دور مع منتخب مصر في الفترة المقبلة بقيادة حسام البدري ، مع أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد الإعتماد على أيمن أشرف في مركز المساك.

حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.

سجل بدر بانون هدف التقدم للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وبذلك يُرسّخ الأهلي العقدة أمام الأسماعيلي فلم ينجح الأخير في الفوز على الأول منذ 11 عاماً حيث كان أخر فوز للأسماعيلي على الأهلي عام 2010.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة من 11 مباراة خاضها وله مباراتين مؤجلتين ويصعد المارد الأحمر للمركز الثاني ، فيما تجمّد رصيد الإسماعيلي عند 10 نقاط ويبقي في المركز السادس عشر.

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، اليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، حسين الشحات ، جونيور أجايى ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: محمد مجدى ، حسين السيد – محمد هاشم – مروان الصحراوى – مصطفى فارس ، عماد حمدى – محمد حسن – محمد عادل ، محمد الشامى – شكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف.