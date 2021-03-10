شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطالب بعقاب موسيماني بعد السخرية من حارس مرماه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي اتحاد الكرة المصري، بعقاب بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي بعد سخريته من حارس الدراويش قبل انطلاق الشوط الثاني من مواجهة الليلة.

وقال علاء وحيد في تصريحات إذاعية: «موسيماني سخر من حارس الإسماعيلي قبل بداية الشوط الثاني من المباراة ونطالب بحسابه من قبل الاتحاد المصري وعقابه على هذه التصرفات الصبيانية».

وواصل: «موسيماني دمه خفيف كدة يعني وكوميدي لما يسخر من مشية حارس الإسماعيلي؟؟ دي إهانة لمحمد مجدي وللإسماعيلي وبنطالب بحقنا وعايزين عقوبة رادعة».

وفاز الأهلي على الاسماعيلي بهدفين نظيفين، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.