شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: صلاح محسن لا يتمتع بمستوى ثابت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم الأهلي الأسبق، أن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظعر بمستوى جيد في الدقائق التي لعبها، خلال مباراة الأهلي والإسماعيلي.

وكان الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمتب ينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر من مسابيقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد بلال، في تصريحات خلال برنامج «ستاد المصري اليوم» :«مروان محسن، ظهر بمستوى جيد في الدقائق التي لعبها خلال مباراة الإسماعيلي»، مضيفًا : «مروان محسن، تغييره جيدة للنادي الأهلي».

واوضح :«صلاح محسن، مهاجم مميز، ولكن مشكلته انه لاعب مزاجي، ومستواه ليس ثابت في جميع المباريات».