شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلي عن التحكيم في مباراة الأهلي: «دورة رمضانية»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه محمد حسن، لاعب خط وسط فريق نادي الإسماعيلي الحالي والزمالك السابق، رسالة نارية عبر «استوري» انستجرام بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور.

ونشر اللاعب صورة للحكم إبراهيم نور الدين تحمل عبارة لمدحت شلبي خلال تعليقه على المباراة :«محمد الصباحي بيقوله شيل الشيلة إنت وتعالي شوفها دا النادي الأهلي يا عم.. ملخص الكرة المصرية».

وعلق محمد حسن:«دا حصل وسمعته بوداني.. دورة رمضانية والله.. عايزين نلعب كورة نضيفة قرفنا».

وقام محمد حسن بحذف«الاستوري» عقب دقائق قليلة من نشره.

ورحل محمد حسن عن صفوف الزمالك بنهاية الموسم الماضي وانتقل لسيراميكا قبل أن تتم اعارته لصفوف الاسماعيلي في يناير المنصرم.

وفاز الأهلي على الاسماعيلي بهدفين نظيفين، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة رقم 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.