شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على بيلباو ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عوض أتلتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تأخره ليحقق فوزا ثمينا 2-1 على أتلتيك بيلباو اليوم الأربعاء ويوسع الفارق إلى ست نقاط مع برشلونة وثماني نقاط مع ريال مدريد.

وتقدم بيلباو المتألق في الدقيقة 21 بتسديدة من إيكر مونياين استقرت في الشباك بعد أن خدعت الحارس يان أوبلاك.

وواجه أتلتيكو صعوبات شديدة في الشوط الأول لكن عادل النتيجة بضربة رأس أبدلت اتجاهها من ماركوس يورينتي، وأثار الهدف غضب الفريق الزائر لأنه جاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بينما كان من المفترض اللعب لدقيقة واحدة.

واستعاد أتلتيكو إيقاعه بعد الاستراحة وارتكب أوناي نونيز مخالفة ضد لويس سواريز الذي حصل على ركلة جزاء نفذها بنفسه مسجلا هدفه 18 في الدوري هذا الموسم.

وشعر سواريز بعد ذلك بخيبة أمل عندما غادر الملعب ضمن سلسلة من التغييرات الدفاعية أجراها المدرب دييجو سيميوني، الذي أخرج أيضا أغلى لاعب في تاريخ النادي جواو فيلكس والجناح توماس ليمار ليشارك لوكاس توريرا وساؤول نيجيز قبل أن يدفع بلاعب الوسط جيفري كوندوجبيا ليحافظ على الانتصار.

وكان بإمكان المدافع نونيز انتزاع التعادل في الوقت بدل الضائع لكنه سدد برأسه مباشرة باتجاه الحارس أوبلاك ليخرج أتلتيكو منتصرا ويرفع رصيده إلى 62 نقطة من 26 مباراة.