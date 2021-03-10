شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وسان جيرمان.. وميسي يهدر ركلة جزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي 1/1 الشوط الأول من لقاء برشلونة وباريس سان جيرمان المقام حاليا على حديقة الأمراء ضمن منافسات جولة الإياب لبطولة دوري أبطال أوروبا. وسجل الهدف الأول من اللقاء كيليان مبابي عند الدقيقة 30 من ركلة جزاء، بينما تعادل ليونيل ميسي للبرسا عند الدقيقة 37 من صاروخ لا يصد ولا يرد أطلقه النجم الأرجنتيني من خارج مربع العمليات للفريق الفرنسي.

وأضاع ليونيل ميسي ضربة جزاء لفريقه قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق تألق خلالها نافاس حارس مرمى الفريق الفرنسي الذي نجح في التصدى للكرة بقدمه اليمنى.

وكان الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، وماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، أعلنا التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز باريس سان جيرمان على برشلونة بنتيجة 4-1 على ملعب كامب نو.

وجاءت التشكيلة الرسمية للفريقين كالتالي:

برشلونة: شتيجن - ألبا - مينجويزا - لينجليت - ديست - بوسكيتس - بيدري - دي يونج - ميسي - جريزمان - عثمان ديمبلي

سان جيرمان: نافاس - فلورينزي - ماركينيوس - كيمبيمبي - كورزاوا - جايا - باريديس - دراكسلر - فيراتي - مبابي - إيكاردي