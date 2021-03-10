شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ : الأهلي أغلق صفحة الإسماعيلي للتركيز في مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق أغلق صفحة مباراة الإسماعيلي للتركيز في مواجهة فيتا كلوب الكونجولي في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الأهلي حقق مكاسب عديدة في مباراة اليوم أبرزها الفوز بالنقاط الثلاث وعودة صلاح محسن للتسجيل من جديد.



وقال مدير الكرة بالأهلي عقب المباراة أن الفريق حصل على هدفه من اللقاء وهو الفوز بالنقاط الثلاثة بعيدا عن الأداء الذي يعمل الجهاز الفني بشكل مستمر على تطويره وعلاج الأخطاء، خاصة أن الفوز على الإسماعيلي جاء في ظل غيابات عديدة ومؤثرة وعلى رأسها ثلاثي الجبهة اليسرى علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد، مشيدا بما قدمه أحمد رمضان بيكهام في هذا المركز.



وأضاف عبد الحفيظ أن تركيز الفريق انتقل مباشرة إلى مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، والتي تعتبر مهمة صعبة في ظل إقامتها وسط أجواء مختلفة من حيث ارتفاع درجات الحرارة ووجود غيابات عديدة، لكن الأهلي قادر على تجاوز هذه الصعاب التي سبق له تخطيها في أوقات سابقة.



وأكمل: «مواجهة فيتا كلوب صعبة، ولكننا سوف نتسلح بشخصية الأهلي التي قادتنا لعبور عقبات أصعب، وهدفنا الأبرز في الفترة المقبلة هو التأهل إلى الدور المقبل من البطولة» .



واختتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن الحديث عن ملفات متعلقة بانتقالات وتدعيمات وغيرها أمر غير منطقي في الوقت الراهن، في ظل تبقي فترة طويلة على نهاية الموسم، مشددا على أن تركيز الجميع داخل النادي منصب فقط على تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري والمشوار الأفريقي .