شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يكتسح ساوثهامبتون بخماسية في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهر مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن هزيمته في قمة المدينة كانت مجرد عثرة بسيطة بعد أن سجل كل من كيفن دي بروين ورياض محرز هدفين خلال انتصاره 5-2 على ساوثهامبتون اليوم الأربعاء.

وتعطلت مسيرة انتصارات سيتي في 21 مباراة متتالية بجميع المسابقات بهزيمته 2-صفر أمام مانشستر يونايتد لكنه استعاد الانتصارات سريعا باستاد الاتحاد ليوسع الفارق إلى 14 نقطة على القمة.

وبعد بداية بطيئة تقدم سيتي من أول هجمة له في المباراة عندما تابع دي بروين الكرة في الشباك في الدقيقة 15، قبل أن يعادل جيمس وارد-براوس النتيجة من ركلة جزاء.

وأعاد محرز التقدم لسيتي وجعل إيلكاي جندوجان النتيجة 3-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول قبل أن يسجل محرز هدفا آخر عقب مرور عشر دقائق من الشوط الثاني.

وقلص تشي آدمز الفارق لصالح ساوثامبتون المغامر لكن دي بروين سجل هدفه الثاني في المباراة بعد لحظات وبدا سيتي قادرا على التسجيل في كل مرة تقدم فيها للهجوم.

ويملك سيتي 68 نقطة من 29 مباراة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني ولديه 54 نقطة وتتبقى له مباراة إضافية.

ولدى ساوثهامبتون، الذي قدم كرة قدم مثيرة للإعجاب في بعض الأوقات، 33 نقطة من 28 مباراة ويبتعد بسبع نقاط فقط عن منطقة الهبوط بعد هزيمته التاسعة في آخر 11 مباراة.