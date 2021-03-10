شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. ليفربول يتعادل مع لايزبيج سلبياً .. و محمد صلاح يهدر فرصة هدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين ليفربول ولايبزيج الألماني خلال اللقاء المقام بينهما حاليا على أرض ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية ضمن جولة الإياب لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول الإنجليزي تقدم في جولة الذهاب على نفس الأرض بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح من خطأ دفاعي للفريق الألماني ، وعزز السنغالي ساديو ماني النتيجة للريدز من خطأ دفاعي أيضا للفريق المنافس.

وجاءت أحداث لقاء اليوم بلعب منحصر وسط المعلب، مع هجمات قليلة للفريقن على مدار الشوطين، وكانت اللقطة الأبرز لإنفراد محمد صلاح الذي استلم الكرة الطولية من تياجو ألكانتارا وسددها في صدر حارس الفريق الألماني لتعود الكرة لماني الذي سددها برأسه بشكل بطئ وتعود لصلاح الذي سدد وجه لاعب الفريق الألماني بدلا من الكورة لتنتهى الهجمة بضرة حرة مباشرة للألمان.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أعلن التشكيل الأساسي لمواجهة ضيفه أر بي لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ 16 «ثمن النهائي» بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي :

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - فيليبس - كاباك - روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - ديوجو جوتا

ويجلس على مقعد بدلاء ليفربول أدريان - هارفي ديفيز - ميلنر - كيتا - تشامبرلين - جونز - تسيميكاس - شاكيري - أوريجي - ريس ويليامز - نيكو ويليامز - بن ديفيز.