شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال : الإسماعيلي لو استمر على هذا الأداء سيهبط إلى دوري الدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح أحمد بلال، نجم الأهلي السابق النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بعد الخسارة من النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، أحرزهما بدر بانون وصلاح محسن.

وقال أحمد بلال، خلال ستاد المصري اليوم: «لاعبو الإسماعيلي يفتقدون كل حاجة في الكورة، حيث لا يلعبون بدون أي روح أو شكل في الأداء»، مضيفًا :«مباراة الأهلي لو استمرت 1000 دقيقة الأهلي مش هيجيب جون».

وأَضاف :«يجب على الإسماعيلي تصحيح المسار سريعًا قبل فوات الأوان»، مؤكدًا :«الفريق لو استمر على هذا الأداء سيهبط إلى دوري الدرجة الثانية».