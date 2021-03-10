شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني غلق ملف مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، والمؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين للاشيء أحرزهما بدر بانوب من ضربة جزاء وصلاح محسن.

وطالب موسيماني لاعبيه داخل غرف خلع الملابس عقب انتهاء المباراة بغلق ملف مباراة الإسماعيلي والتركيز في كيفية تحقيق الفوز على فيتا كلوب في المباراة المقبلة.

وحدد فريق فيتا كلوب موعد إقامة مباراته مع الأهلي عند الثانية عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة على قناة بين سبورت صاحبة حقوق بث وإذاعة مباريات دوري رابطة الأبطال الأفريقي.

وحدد موسيماني السبت موعداً لسفر بعثة الفريق إلى الكونغو وسيؤدي الفريق مرانه قبل السفر على ملعب مختار التتش بالجزيرة ويتوجه بعده اللاعبون إلى مطار القاهرة لركوب الطائرة التي ستقلهم إلى الكونغو.

ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية امام بطل الكونغو بعد التعادل الذي تحقق في الجولة المنقضية التي جرت في القاهرة والذي وضع الفريق في مأزق كبير بعد احتلاله المركز الثالث في جدول المجموعة.

وأنهى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق كافة الإجراءات الخاصة بالسفر إلى الكونغو من خلال التنسيق مع مسؤولو السفارة المصرية في الكونغو سواء بخصوص ملاعب التدريب أو فندق الإقامة الذي سينزل به الفريق خلال تواجده في الكونغو والاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة بتأمين البعثة خلال تواجدها في الكونغو.