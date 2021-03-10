شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يتهم إبراهيم نور الدين بالتغاضي عن ضربة جزاء للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل البوسني يوفيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي مسؤولية خسارة فريقه امام الأهلي لإبراهيم نور الدين الحكم الذي ادار المباراة .

وخسر الإسماعيلي من الأهلي بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعتهما الأربعاء علي ارض ستاد الجيش في برج العرب والمؤجلة من الجولة الثانية عشر للدوري .

وشدد يوفيتش أن الحكم تغاضي عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة حسين السيد الظهير الايسر للإسماعيلي والتي لو احتسبها لتغير شكل المباراة تماماً .