شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالغني: الأهلي لو في مستواه كان كسب الأسماعيلي بسداسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عبدالغني نجم حرس الحدود الأسبق، أن النادي الأهلي قدم أداء سيئا للغاية خلال مباراة الإسماعيلي التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، أحرزهما بدر بانون وصلاح محسن.

وقال أحمد عبدالغني، خلال برنامج «ستاد المصري اليوم»: «ده مش شكل النادي الأهلي الفريق الأحمر قدم مستوى سيئ للغاية في مباراة اليوم».

وأضاف: «الأهلي لو كان في مستواه كان كسب الإسماعيلي بسداسية نظيفة»، مضيفًا: «أفضل شئ فعله الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، اليوم هو تغيير خروج حسين الشحات مع بداية الشوط الثاني».