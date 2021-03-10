شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يوجه رسائل لثلاثي الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود عبدالمنعم كهربا، جناح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على دعم زملائه عقب الفوز على الإسماعيلي في مباراة الليلة، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي حسمها الأحمر بثنائية نظيفة.

ووجه كهربا رسائل لثلاثة من زملائه في الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر كهربا صورة للمغربي بدر بانون عبر حسابه الرسمي معلقًا: «مبروك يا هداف»، كما وجه رسالة لزميله صلاح محسن صاحب هدف المباراة الثاني: «الفايق».

وجاءت ثالث رسائل كهربا لزملائه في الأهلي من نصيب رامي ربيعة بصورة وتعليق: «حمدلله على السلامة يا حبيبي».

وقفز الأهلي للمركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021 عقب الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد في مباراة احتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية.