شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الفراج : التعاون السعودي فسخ عقده مع كارتيرون .. والمدرب في طريقه إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى نادي التعاون السعودي عقد المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون بالتراضي بناء على رغبة المدرب الفرنسي، الذي قاد الفريق اليوم لتحقيق الفوز على أبها ضمن منافسات الدوري السعودي وسينطلق المدرب الفرنسي إلى القاهرة من أجل العودة لتدريب الزمالك.

وقال الإعلامي وليد الفراج في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الكرة مع وليد» إن التعاون أنهى تعاقد باتريس كارتيرون بناء على رغبته وتنازل المدرب الفرنسي عن الشرط الجزائي التي تصل قيمته إلى 500 ألف دولار، في ظل رغبته في الرحيل إلى الزمالك.

وتابع: «كارتيرون سيصل إلى القاهرة بعد ساعة من الآن، بينما يصل المدرب الجديد للتعاون ومعاونوه إلى المملكة يوم الخميس».

وحسمت اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز قرارها النهائي بشأن التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وانتهت منذ قليل جلسة مغلقة بين اعضاء اللجنة الثلاثية برئاسة عماد عبد العزيز تم خلال الاتفاق على تعيين باتريس كارتيرون مديرا فنيا لنادي الزمالك.

ووفقا لمصدر مقرب من اللجنة الثلاثية فإن المستشار عماد عبد العزيز رئيس الزمالك فضل عدم الإعلان رسميًّا عن أي أمور تخص باتريس كارتيرون في الوقت الراهن وإرجاء الإعلان الرسمي لوقت لاحق.

واكد المصدر ان باتريس كارتيرون يعود لنادي الزمالك خلال ساعات وان الموعد المقترح لإعلان القرار رسميا بعودة باتريس كارتيرون لنادي الزمالك هو عقب مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري غدا الخميس.

وكشف المصدر أن الزمالك أنهى اتفاقه النهائي مع باتريس كارتيرون على العودة لقيادة الزمالك خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الحالي.

يأتي هذا فيما ستكون مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري هي المباراة الأخيرة للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

ويخوض الزمالك وسيراميكا كليوباترا مباراة مهمة في الدوري الممتاز والتى يسعي الزمالك للفوز بها وحسم نقاطها الثلاث لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد هزيمة الفريق من الترجي التونسي بثلاثية في آخر مباراة للفريق بدوري أبطال إفريقيا.

مباراة الزمالك وسيراميكا تعد عنق زجاجة لنادي الزمالك من أجل استعادة الثقة المفقودة للاعبين فضلا عن ان باتشيكو يبحث عن نهاية سعيدة في آخر مباراة له مع الزمالك.