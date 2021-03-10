شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ : شخصية الأهلي ستظهر أمام ‏فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن مباراة الفريق أمام الإسماعيلي للنسيان، وبالأخص الشوط الأول.

وأوضح عبدالحفيظ خلال تصريحات تليفزيونية: «أداء الأهلي اليوم للنسيان خلال مباراة الإسماعيلي وبالتحديد في الشوط الأول، ولكن تحقق الفوز المعنوي في ظل غيابات عديدة قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي».

وواصل: «سنواجه فريقا قويا على ملعبه بالكونغو كذلك الحكم البوتوساني بوندو وفي أجواء غير مضمونة، ولكن سنذهب لإظهار شخصية الأهلي خلال مواجهة فيتا كلوب».

وأردف: «وضعنا أنفسنا في موقف صعب بمجموعة دوري أبطال أفريقيا ولكن الأهلي دائماً قادر على اجتياز الصعاب».

وكان الأهلي قد فاز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز وقفز للمركز الثاني، في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة فيتا كلوب الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.