شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : الأهلي في أشد الحاجة للتعاقد مع رأس حربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن النادي الأهلي في أشد الحاجة للتعاقد مع رأس حربة.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعتهما على أرض استاد الجيش بمدينة برج العرب في الإسكندرية سجلهما بدر بانون وصلاح محسن.

وأضاف متعب: النادي الأهلي باسمه وتاريخه في أشد الحاجة للتعاقد مع رأس حربة يجيد التعامل مع أنصاف الفرص وهذا غير موجود في الأهلي خلال الوقت الراهن.

وشدد متعب أنه على موسيماني التعامل مع رؤوس الحربة الموجودين حالياً بالفريق حتى نهاية الموسم لحين حل تلك الإشكالية.